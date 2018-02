Koningin Mathilde van België heeft vrijdag op de laatste dag van haar driedaagse bezoek aan Ghana een ontmoeting gehad met de Ghanese president Nana Akufo-Addo.

Mathilde is zonder haar man koning Filip in het Afrikaanse land. Ze heeft wel gezelschap van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. De twee zijn in Ghana om projecten te steunen die de positie van meisjes en vrouwen versterken.

Het bezoek stond in het teken van Mathildes functie als lid van de Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Akufo-Addo is samen met de Noorse premier Erna Solberg co-voorzitter van de SDG Advocates.