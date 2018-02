Prinses Beatrix opende vrijdag in Museum Beelden aan Zee de tentoonstelling Utopia van André Volten. De expositie biedt een overzicht van het werk van André Volten (1925 – 2002).

Volten is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse beeldhouwers. Zijn sculpturen, vrijwel altijd in staal, staan verspreid over Nederland opgesteld.

Het koningshuis en Volten onderhielden nauwe banden met elkaar. In het voorjaar van 2002, het jaar van zijn overlijden, werd hij gevraagd om namens het Nederlandse volk een kunstwerk te maken voor de tuin van Willem-Alexander en Máxima in Wassenaar.

Volten kreeg in 1998 op Paleis Huis ten Bosch de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje. Als lid van de Paleiscommissie adviseerde hij de koningin over culturele activiteiten in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. In 1998 opende Beatrix ook een door Volten ontworpen fontein op het Mercatorplein in Amsterdam.

De tentoonstelling Utopia is tot en met 25 mei te zien.