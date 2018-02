De hele Deense koninklijke familie is bij de zieke prins Hendrik op bezoek geweest. Dat meldt de krant Ekstra Bladet. Vrijdag maakte het Deense hof bekend dat de gezondheidstoestand van Henrik is verslechterd. Hij ligt sinds 28 januari in het Rigshospital.

Nadat koningin Margrethe met een hofauto bij het ziekenhuis was aangekomen, voegden de andere leden van de familie zich rond 15.00 uur zich bij de zieke prins. Na ongeveer drie kwartier verlieten ze het ziekenhuis weer.

De koningin vertrok als eerste uit het ziekenhuis. Volgens de verslaggever van Ekstra Bladet zwaaide ze naar het publiek dat bij de uitgang stond. Kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary kwamen kort daarop naar buiten. Als laatste verliet prins Joachim het Rigshospitaal.

Het was de eerste keer dat de hele familie gezamenlijk bij de prins op bezoek was.