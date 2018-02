Voor de tweede dag op rij kon koning Willem-Alexander juichen in het Olympische schaatsstadion van Gangneung. Na het goud voor Carlijn Achtereekte op de 3000 meter bij de vrouwen, was Sven Kramer zondag de beste op de 5000 meter voor mannen. Het is alweer de vijfde medaille voor Nederland.

Tijdens de openingsceremonie en op de eerste dag van de Olympische Spelen werd de koning nog vergezeld door koningin Máxima. De vrouw van Willem-Alexander was zondag niet meer van de partij in Zuid-Korea.

Zonder het gezelschap van zijn vrouw was de koning enthousiast aanmoedigend in beeld te zien tijdens de gouden race van Sven Kramer. De 31-jarige schaatser schreef met zijn eerste plaats geschiedenis. Hij is de eerste man die driemaal op rij een specifieke schaatsafstand wint bij de Olympische Spelen. Kramer was ook de beste op de 5000 meter in Vancouver (2010) en Sotchi (2014).