Kensington Palace heeft via een officieel statement laten weten hoe de grote dag van prins Harry en Meghan Markle er op 19 mei gaat uitzien. Het stel trouwt die dag in Windsor Castle en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

“Prins Harry en mevrouw Markle zijn enorm dankbaar voor alle gelukwensen die ze hebben mogen ontvangen na de bekendmaking van hun verloving. Ze kijken ontzettend uit naar hun trouwdag en om dit te kunnen vieren met het publiek”, aldus Kensington Palace.

Het huwelijk wordt voltrokken om 12.00 uur ’s middags in de St George’s Chapel bij Windsor Castle. Na de plechtigheid maakt het paar een rijtoer in een koets door de plaats Windsor, om uiteindelijk weer terug te keren op het kasteel. Harry en Meghan hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen bij hun huwelijk te betrekken.

Op het kasteel vindt de receptie plaats in St George’s Hall, waar het kersverse paar op hun geluk zal toasten met hun gasten. Daarna geeft prins Charles nog een besloten receptie voor familie en goede vrienden.

Het huwelijk wordt rechtstreeks uitgezonden op televisie. Amerikaanse fans van Meghan Markle moeten hiervoor hun wekker zetten vanwege het tijdverschil. In Meghans ‘hometown’ Los Angeles, waar haar moeder woont, moet men om 4 uur ’s nachts voor de buis gaan zitten om het sprookje live te volgen.