Koningin Margrethe heeft al haar afspraken van maandag afgezegd zodat ze haar ernstig zieke echtgenoot prins Henrik kan bijstaan in het ziekenhuis van Kopenhagen. Dat melden Deense media. De Deense koningin zou maandag eigenlijk naar Hellerup, een stad ten noorden van Kopenhagen, gaan voor een bezoek aan een hospice.

Het Deense hof maakte vrijdag bekend dat de gezondheidstoestand van Henrik, die sinds eind januari in het ziekenhuis ligt, is verslechterd. Het afgelopen weekend was het een komen en gaan van familieleden bij het Rigshospital, waar de 83-jarige echtgenoot van Margrethe is opgenomen.

Het eerstvolgende punt op de agenda van het Deense koningshuis is vrijdag als kroonprinses Mary naar Litouwen gaat. Voor koningin Margrethe staat dan een bezoek aan de Koninklijke Schouwburg van Kopenhagen op het programma.