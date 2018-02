Koningin Máxima heeft maandagavond (lokale tijd) de eerste dag van haar werkbezoek aan Indonesië afgesloten op het kantoor van de Verenigde Naties in de hoofdstad Jakarta. Daar sprak de koningin in haar rol van speciaal pleitbezorger van de wereldvolkerenorganisatie uitgebreid over hoe financiële diensten toegankelijk en nuttig kunnen worden gemaakt voor boeren.

Máxima had daarvan eerder op de dag al een aantal voorbeelden gezien tijdens een excursie in de provincie Lumpung, op het naast gelegen eiland Sumatra. Daar heeft zo’n driekwart van de boeren geen toegang tot formele financiële diensten. “Ik leende van vrienden en van de buren”, vertelde maïsboer Agus Riyanto aan de koningin.

Leningen die, zo bleek bij doorvragen van Máxima, per saldo meer kosten dan de financiering die hij nu krijgt via Vasham, een sociale onderneming die zich richt op de groei en ontwikkeling van kleine bedrijfjes als dat van Riyanto.

Vasham adviseert over verbetering van de oogsten en helpt met het verkrijgen van betere prijzen. “Ze helpen echt”, aldus een tevreden Riyanto, die trots met zijn gezin met de koningin op de foto ging, maïskolven in de hand.

Indonesië heeft meer ondernemingen als Vasham nodig om een groter deel van de bevolking kans te geven de leefomstandigheden te verbeteren. Hoe dat onder meer te doen, was onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst op het VN-kantoor. Máxima hield daarna de avonduren vrij om zich voor te bereiden op een overvolle dinsdag, met onder meer ontmoetingen met verschillende ministers en president Joko Widodo, en een kort tweede veldbezoek.