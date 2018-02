Het Gemenebest is begonnen met geheime gesprekken over wie de leiding krijgt als de Britse koningin Elizabeth overlijdt. De rol is niet overerfbaar en gaat dus niet automatisch naar prins Charles als hij de troon bestijgt. Dat meldt de BBC, die inzage heeft gehad in de agenda.

Het Gemenebest is een samenwerkingsverband van voormalige Britse koloniën en andere landen, met een gezamenlijk inwonertal van 2,4 miljard mensen.

De nu 91-jarige Elizabeth werd uitgeroepen tot hoofd van het Gemenebest toen ze koningin werd, omdat ze toen staatshoofd was van zeven van de acht toenmalige lidstaten. Charles is straks ‘slechts’ staatshoofd in vijftien van de huidige 53 lidstaten.

Er is geen afgesproken proces over de manier waarop een nieuw hoofd moet worden gekozen. Er is wel eens gesproken over een gekozen voorzitter, om de democratie binnen de organisatie te vergroten.

Volgens de BBC werkt Elizabeth er achter de schermen aan om te verzekeren dat Charles haar opvolgt als hoofd van de Gemenebest.