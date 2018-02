Haakon moedigt Noren aan in Zuid-Korea

Waar het voor koning Willem-Alexander zijn laatste dag bij de Olympische Winterspelen was, begon het sportfestijn pas voor de Noorse kroonprins Haakon. Hij is tot donderdag in Zuid-Korea om zijn landgenoten aan te moedigen.

Er viel direct genoeg te genieten voor Haakon. Zo was hij getuige van het goud van Johannes Kläbo op de sprint klassieke stijl bij het langlaufen en had hij voor de medailleceremonie een onderonsje met skispringster Maren Lundby, die maandag goud veroverde bij het skispringen. De kroonprins zag eerder dinsdag de verrichtingen van Kjetil Jansrud bij het alpineskiën.

Woensdag begint Haakon de dag met enkele ontmoetingen met Noorse sporters. Tot donderdag bezoekt hij nog diverse wedstrijden waaronder het skiën, langlaufen, curling en ijshockey.