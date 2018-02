Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle bezoeken dinsdag de Schotse stad Edinburgh als onderdeel van hun tournee door het Verenigd Koninkrijk in aanloop naar hun huwelijk op 19 mei van dit jaar.

De eerste stop is een rumoerige: bij Edinburgh Castle is het stel getuige van het afvuren van het kanon genaamd de One O’clock Gun. Daarna gaan Harry en Meghan koffie drinken en praten met medewerkers van Social Bite, een goede doelenorganisatie die in Schotland eten en drinken uitdeelt aan daklozen.

Het stel zal worden verwelkomd met muziek van de Royal Marines Scotland Band.