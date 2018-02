De Deense prins Henrik wordt sinds hij is overgebracht naar Fredensborg Slot omringd door zijn familie. Zowel kroonprins Frederik als prins Joachim kwam dinsdag met hun vrouw en kinderen langs, meldt Billed Bladet.

Frederik en zijn vrouw Mary waren er met hun oudste kinderen Christian en Isabella en Joachim en Marie gingen langs met hun kinderen Henrik en Athena. Ook Joachims oudste kinderen Nikolai en Felix, die hij kreeg uit een eerder huwelijk, waren meegegaan. Afgelopen weekeinde waren de gezinnen van beide prinsen ook al mee toen Henrik nog in het ziekenhuis lag in Kopenhagen.

Dinsdag werd bekend dat de echtgenoot van koningin Margrethe is ontslagen uit het ziekenhuis om op Fredensborg zijn laatste dagen door te brengen. Vorige week werd bekend dat hij een goedaardige tumor in zijn linkerlong en een ernstige longinfectie heeft. Zijn toestand verslechterde in de afgelopen dagen.