Koningin Máxima kan zo aan de slag voor Go-Jek, een Indonesisch bedrijfje dat via een app brommervervoer aanbiedt. In Jakarta poseerde Máxima dinsdag op de tweede dag van haar VN-werkbezoek aan Indonesië bij een klein restaurantje met de trotse rijders van Go-Jek, die ook worden ingezet door ondernemers van kleine bedrijfjes voor bijvoorbeeld maaltijd- of medicijnbezorging. Het restaurantje zette rijders in voor het bezorgen onder meer nasi.

De koningin bezocht Go-Jek tussen afspraken met de coördinerende ministers van Economische Zaken, Darmin Nasution, en Menselijke Ontwikkeling en Culturele Zaken, Puan Maharani, in. Het gesprek met medewerkers van het bedrijfje was voor haar net zo belangrijk als de ontmoetingen met de bewindslieden.

Wie met Go-Jek in zee gaat, krijgt namelijk ook toegang tot financiële diensten als sparen en verzekeringen en dat zorgt voor verbetering van de levensstandaard. ,,We zijn niet alleen een bezorgdienst, we zorgen voor meerwaarde voor de rijders en klanten”, aldus een van de gesprekspartners. Klanten krijgen namelijk ook beter inzicht in de financiële administratie en kunnen via de app betalen.

Máxima kreeg te horen over de mogelijkheid van groepsparen, waarbij een aantal deelnemers gezamenlijk geld opzij legt om voor iedere deelnemer bijvoorbeeld een sofa of tapijt bijeen te sparen. Door het samen te doen, hoeft er uiteindelijk minder lang te worden gespaard en blijft het overzichtelijk.

In dat verband leerde de koningin bij de vraag hoeveel iemand over een maand moest betalen, dat Indonesiërs bij grotere bedragen denken in wat er dagelijks opzij moet worden gelegd, of wat het per dag kost. Langere termijnen – op maand- of jaarbasis bijvoorbeeld – zijn niet te overzien.

Gewapend met deze praktijkervaringen kon Máxima daarna weer in gesprek met ministers, de centrale bank en de Nationale Raad voor Inclusieve Financiering, die er voor moeten zorgen dat initiatieven als Go-Jek zich verder kunnen ontwikkelen zodat meer Indonesiërs toegang krijgen tot formele financiële diensten. Nu is dat nog maar de helft van de bevolking en president Joko Widodo wil daar volgend jaar al 75 procent van maken.