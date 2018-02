Koningin Máxima heeft goede hoop dat Indonesië binnen twee jaar driekwart van de bevolking toegang geeft tot financiële diensten. Op dit moment heeft slechts de helft van de meer dan 260 miljoen inwoners die toegang. Maar met digitalisering en nieuwe technieken kan volgens de koningin snel heel veel vooruitgang worden gemaakt.

Ze zei dat aan het slot van haar tweedaagse werkbezoek aan Indonesië in haar rol van VN-pleitbezorger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Sinds haar vorige bezoek in 2016 was er duidelijk vooruitgang geboekt. Toen had nog maar 36 procent van de bevolking toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening, maar in afgelegen gebieden en op het platteland is er nog veel werk te doen.

Indonesië is wat dat betreft een moeilijk land met 17.000 eilanden en veel dunbevolkte gebieden. Daar zullen financiële technologie en innovaties moeten helpen verdere vooruitgang te boeken. “Er is sinds 2016 heel veel uitgevoerd en regelgeving tot stand gekomen, maar het gaat om de kleine details en de implementatie”, aldus de koningin.

Wat dat betreft had ze eerder dinsdag bij het bedrijfje Go-Jek een goed voorbeeld gezien van wat er mogelijk is met innovaties. Go-Jek is een bezorgdienst, met scooters. “Deze mensen krijgen niet alleen werk en worden via de mobiele telefoon betaald maar ze kunnen ook een krediet krijgen, voor een huis bijvoorbeeld.”