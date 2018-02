Koning Willem-Alexander heeft minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra ontslag verleend. Zijlstra bood de koning dinsdag zijn ontslag aan, nadat de VVD’er onder vuur was komen te liggen omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt woensdag dat de koning dit ontslag op voordracht van premier Mark Rutte (VVD) ,,op de meest eervolle wijze” heeft verleend.

De koning heeft Zijlstra bedankt voor zijn ,,vele en gewichtige diensten” aan hem en het koninkrijk bewezen. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) neemt de komende weken de taken van de afgetreden minister over.