Prins Henrik van Denemarken is dinsdagavond om 23.18 uur overleden in het Fredensborg Paleis. Dit heeft de Deense koninklijke familie laten weten. De prins was omringd door koningin Margrethe en hun twee zoons.

Dinsdag werd de echtgenoot van koningin Margrethe ontslagen uit het ziekenhuis om op Fredensborg zijn laatste dagen thuis door te brengen, nadat vorige week bekend werd dat hij een goedaardige tumor in zijn linkerlong en een ernstige longinfectie had. Zijn toestand verslechterde in de afgelopen dagen. Op vrijdag 9 februari spoedde prins Frederik zich naar huis vanuit Pyeongchang in Zuid-Korea, waar hij aanwezig was bij de Olympische Spelen.

Een aantal uren voor zijn overlijden werd de Deense prins vanuit het ziekenhuis overgebracht naar Fredensborg Slot om te sterven. Zijn toestand verslechterde in de afgelopen dagen.

Video: Prins Henrik (1934-2018)