Vanzelfsprekend volg ik het koninklijk nieuws tot in detail. En dat gaat ver. Na het ontwaken vertelt mijn iPad me welke nieuwtjes ik nog niet heb gelezen omdat ik sliep. Vanzelfsprekender is het volgen van nieuws wanneer ik even later op de redactie van Vorsten ben. Ik ben een allesverslinder, al zijn er bepaalde onderwerpen die belangrijker zijn dan andere en is er ook op het gebied van koninklijk nieuws veel fake nieuws. En dan bedoel ik niet het verwisselen van een jaartal (professor Pieter van Vollenhoven attendeerde ons vorig jaar op een onjuist geboortejaar) maar onderwerpen van meer ernstige aard.

Zoals een vermeende zwangerschap bij een koningin die toch gezien haar leeftijd, gelukkige gezin en drukke werkzaamheden geen behoefte lijkt te hebben aan een nakomeling. Of een dreigende scheiding in een huwelijk dat wij allen zouden bestempelen als zeer gelukkig. Na twintig jaar ervaring weet ik welke bronnen deugen en welke niet. Ik weet het verschil tussen de snackbars en de sterrenrestaurants en weet waar met liefde en kennis koninklijk nieuws wordt geduid, Vorsten is daar natuurlijk een uitstekend voorbeeld van.

Niet voor niets is juist dit tijdschrift al bijna 45 jaar autoriteit op dit gebied. In het grote aanbod van koninklijk nieuws wekt één onderwerp meer en meer mijn belangstelling. Dat wat nu al hét koninklijke huwelijk van het jaar is; de dag dat prins Harry de Amerikaanse actrice Meghan Markle tot zijn vrouw zal maken. Ik lees de details over de renovatie van Saint George’s Chapel, waar later dit jaar ook Harry’s nicht Eugenie haar jawoord zal geven. Ik bekijk schetsen voor de eventuele bruidsjurk en smul wanneer ik lees dat de fotograaf van de foto’s die u in de vorige editie paginagroot kon bewonderen, best veel raakvlakken met het paar heeft. Deze multiculturele Alexi Lubomirski is in Engeland geboren, heeft een vader uit een adellijk geslacht en woonde in zijn jeugd enkele jaren in Botswana. Het land waarin Harry en Meghan hun eerste liefdestripje maakten en waar de middelste diamant uit de verlovingsring zijn herkomst vindt. Ik weet het, het zijn snackjes. Details. Om dit soort koninklijke snackjes in een breder verband te kunnen zien, is er meer tekst en uitleg nodig.

Mede daarom is koninklijk nieuws op internet écht iets anders dan wat u leest in Vorsten. De redactie leest de beste koninklijke biografieën, spelt interviews, legt verbanden en maakt voor u een samenhangend interessant verhaal met de mooiste foto’s. Om welk onderwerp het ook gaat! Geen fake nieuws in Vorsten, maar betrouwbaar en inhoudelijk. En daar mag ook best van gesmuld worden!