Leden van de Deense koninklijke familie hebben zich donderdag, ondanks de rouw vanwege het overlijden van prins Henrik, even tussen het publiek begeven.

Kroonprins Frederik, kroonprinses Mary en hun kinderen namen na aankomst van de rouwstoet in Kopenhagen een kijkje bij de bloemenzee voor de ingang van paleis Amalienborg.

Het Deense koninklijk huis kondigde woensdag in verband met het overlijden van prins Henrik een rouwperiode van een maand af. Tot 14 maart nemen koningin Margrethe en de andere leden van de koninklijke familie geen deel aan activiteiten. De echtgenoot van koningin Margrethe overleed dinsdag. De uitvaart vindt volgende week dinsdag plaats in de Christiansborg Slotskirke in Kopenhagen.