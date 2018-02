Koning Abdullah van Jordanië heeft donderdag een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin. De twee staatshoofden troffen elkaar in het Kremlin in Moskou.

In een interview met het Russische persbureau Tass prees Abdullah de president als “mijn broer met wie ik een dierbare vriendschapsband voel”.

Abdullah en Poetin spraken onder meer over de situatie in Syrië en hoe er vrede zou kunnen bewerkstelligd in het nog steeds door oorlog verscheurde land. Ook de internationale strijd tegen terrorisme stond op hun agenda.