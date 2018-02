Prinses Amalia gaat niet naar China om het slotstuk van haar middelbare school te volgen. Dat zei haar vader, koning Willem-Alexander, vrijdag in het NOS Journaal.

De koning reageerde op een bericht van De Telegraaf dat de prinses in 2019 naar een school in Changshu gaat.

“Ik kwam woensdag uit Korea, landde in Parijs en zag het nieuws. Ik was heel verbaasd. Dus ik dacht: laat ik even Amalia bellen om te kijken of het waar is of niet, want misschien had ze iets geregeld. Ik kende het verhaal nog niet,” reageerde Willem-Alexander op het nieuws. Zij heeft er heel hard om gelachen. Het is absoluut niet waar. Ik verwijs het terug naar de dikke duim waar het uit gezogen is”, aldus de verbaasde vader. “Het is een totaal onzinverhaal”, voegde hij er aan toe.