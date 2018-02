De Deense premier Lars Løkke Rasmussen heeft zondagmiddag een bezoek gebracht aan de bloemenhulde voor de dinsdag overleden prins Hendrik. Bij de ingang van paleis Amalienborg hebbend e Denen in de achterliggende dagen in imposante hoeveelheid bloemen neergelegd om de overleden prins te gedenken.

De premier sprak met enkele Denen die bloemen hadden gelegd bij de ingang van het paleis. Tegen de mensen met wie hij sprak zie Rasmussen dat hij, net als andere Denen, zijn respect wilde tonen voor de prins en de koninklijke familie.

Niet alleen bij de ingang van het paleis was het druk. Ook bij de kerk waar Hendrik ligt opgebaard was het zondag druk. Maandag is de laatste dag voor de Denen om afscheid te nemen van de prins. Hij wordt dinsdag gecremeerd. De as zal worden verdeeld: de ene helft wordt over zee uitgestrooid, de andere helft komt in een urn in de privétuin van Fredensborg Slot ten noorden van Kopenhagen.