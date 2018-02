Prinses Beatrix en prinses Mabel gaan dit jaar weer samen naar de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. De prijs wordt op 21 maart voor de vierde keer uitgereikt.

De ceremonie vindt dit jaar plaats op de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. De finalisten zijn Sander den Blanken, Jan Klok en Nima Tolou.

De prijs van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), de Nederlandse beroepsvereniging van ingenieurs, wordt jaarlijks uitgereikt, maar draagt sinds 2015 de naam Prins Friso Ingenieursprijs. De prins, die in augustus 2013 overleed aan de gevolgen van een skiongeval, was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Hij was ook lid van de beroepsvereniging KIVI.

Vorig jaar was de uitreiking op de TU Delft.