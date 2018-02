Gehuld in een zwart-witte bloemetjesjurk, was Kate maandagavond gastvrouw van een mode-receptie op Buckingham Palace. De hertogin van Cambridge heette in Londen 52 ontwerpers van de Gemenebestlanden welkom. Het evenement, tijdens de London Fashion Week, stond in het teken van duurzame mode.

De kledingstukken zijn eerst in het paleis tentoongesteld en zijn later op andere plekken in Londen voor het publiek te zien. Het doel van de receptie was om de band tussen de 52 soevereine staten te verbeteren.

De Britse royal kreeg hulp van Sophie, de Gravin van Wessex en vrouw van prins Edward. De twee vrouwen worden als de meest stijlvolle vrouwen van het Britse koningshuis beschouwd.

Een dag voor de receptie kreeg de zwangere Kate nog teleurgestelde reacties op sociale media, omdat zij in een groene jurk naar de uitreiking van de Bafta’s, de belangrijkste Britse filmprijzen kwam. Vrouwelijke genodigden waren opgeroepen om geheel in het zwart gekleed te gaan, en zo hun solidariteit te tonen met de Time’s Up en #MeToo-bewegingen. Reden voor de afwijking was dat leden van de Britse koninklijke familie geen politieke standpunten mogen laten blijken.