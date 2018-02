Choreograaf Hans van Manen kreeg maandag uit handen van koning Willem-Alexander de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje.

Deze eremedaille wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap. Hans van Manen ontving de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan de kunsten in Nederland en de balletdans in het bijzonder.

Van Manen creëerde gedurende zijn loopbaan meer dan 125 balletten, die door ruim 50 gezelschappen internationaal worden uitgevoerd. Hij is momenteel vaste choreograaf voor Het Nationale Ballet. Van Manen was al benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won ook de Erasmusprijs.