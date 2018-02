De Franse familie van prins Henrik heeft maandag in Kopenhagen de laatste eer bewezen aan de prins. Onder anderen zijn jongere broer Etienne de Laborde de Monpezat en zijn zus Catherine de Monpezat kwamen naar de kerk van Christiansborg Slot in het centrum van Kopenhagen.

Het was maandag de derde en laatste dag dat de kerk was opengesteld. Er waren tweehonderd genodigden die bij de gesloten kist afscheid konden nemen van de dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden prins. Ongeveer 14.000 Denen maakten in het weekend gebruik van deze mogelijkheid.

Dinsdag komen zestig familieleden en officiële vertegenwoordigers naar de intieme uitvaart van de echtgenoot van de Deense vorstin Margrethe. De eerste gasten arriveren om 10.30 uur bij de kerk, terwijl de Deense koninklijke familie wat later wordt verwacht. De dienst begint om 11.00 uur.