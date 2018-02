Koningin Máxima is ook dit jaar aanwezig bij de opening van de Week van het geld. De achtste editie wordt op 12 maart afgetrapt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima verricht samen met minister van Onderwijs Arie Slob en leerlingen van basisschool De Fontein uit Den Haag de openingshandeling. Na de opening neemt de koningin deel aan gesprekken over financiële educatie en jeugd en ondernemerschap.

De Week van het geld helpt basisscholieren zich voor te bereiden op financiële zelfstandigheid. Ze krijgen onder meer gastlessen en workshops van medewerkers van banken, verzekeraars en gemeenten over omgaan met geld. De internationale variant, de Global Money Week, richt zich ook op jeugd en ondernemerschap.

Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.