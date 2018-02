De Britse koningin Elizabeth heeft dinsdag de Royal College of Physicians (RCP) bezocht ter ere van de vijfhonderdste verjaardag van het medische instituut. In 1964 opende de koningin het hoofdkantoor van het instituut in Londen.

Het Britse staatshoofd werd verwelkomd door de voorzitter van het college, Jane Dacre. Koningin Elizabeth mocht daarna de expositie Ceaseless Motion bewonderen. Die ging over de anatomist William Harvey, die bloedcirculatie ontdekte. Vervolgens ontmoette de koningin een aantal medewerkers van het instituut.

De koningin kreeg ten slotte een herdenkingsoorkonde overhandigd, waarin de ambities van het instituut voor de komende vijfhonderd jaar staan vastgelegd. Voorzitter Jane Dacre opperde bij de overhandiging dat ”de koningin wel opgelucht moet zijn dat de medische professie een stuk vooruit is gegaan sinds de tijd dat vorsten behandeld werden met arsenicum en aderlatingen”.