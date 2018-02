Tijdens een herdenkingsdienst dinsdagmiddag werd prins Henrik, de man van de Deense koningin Margrethe, herdacht om zijn kleurrijke karakter, zijn poëzie en onorthodoxe gedrag. Een emotionele Deense koninklijke familie hield elkaars hand vast tijdens de herdenkingsdienst in de Christiansborg Slotskirke in Kopenhagen.

Zo’n zestig familieleden, vrienden en officiële vertegenwoordigers hadden zich daar verzameld om afscheid te nemen van de vorige week op 83-jarige leeftijd overleden prins. Bisschop Svendsen hield een toespraak. Ook de Franse familie van prins Henrik, waaronder zijn jongere broer Etienne de Laborde de Monpezat en zijn zus Catherine de Monpezat waren aanwezig. De Deense premier Rasmussen en de Franse ambassadeur Zimeray zaten ook bij de plechtigheid. Omdat Henrik een kleine ceremonie wilde, waren er geen leden van buitenlandse vorstenhuizen aanwezig. Buiten stonden enkele honderden Denen om de laatste eer te bewijzen aan de prins.

Henrik wordt gecremeerd en niet, naar vorstelijk gebruik, bijgezet in de St. Birgitte kapel van de kathedraal van Roskilde. Zijn as zal, zoals hij wenste, in twee delen worden uitgestrooid: in zee en in de privétuin van Fredensborg Slot. De uitvaart breekt daarmee met een ruim zeshonderd jaar oude traditie. Henrik koos hiervoor uit onvrede met zijn achterstelling in het koningshuis, waar hij protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik kwam, en met het niet verlenen van de titel ‘koning-gemaal’.

De kerk van Christiansborg Slot in het centrum van Kopenhagen was opengesteld voor publiek, dat langs de gesloten kist kon lopen. Zo’n 20.000 Denen kwamen afscheid nemen van hun prins.