Koningin Elizabeth heeft dinsdag voor een verrassing gezorgd door bij de London Fashion Week een modeshow bij te wonen. De 91-jarige Britse vorstin nam plaats op de eerste rij naast ‘modekoningin’ Anna Wintour van het blad Vogue.

Het is de eerste keer dat Elizabeth in haar regeerperiode vanaf de eerste rij naar de modellen op een catwalk kijkt. De koningin was met Wintour naast zich in goed gezelschap maar moest wel gewoon naar haar enorme iconische zonnebril kijken, tot ongenoegen van sommige Britse media die spreken van onbeschoft gedrag van de Vogue-hoofdredactrice.

Koningin Elizabeth was naar de London Fashion Week gekomen om de naar haar vernoemde Queen Elizabeth II Award for British Design, een prijs voor Brits modetalent, uit te reiken. Ze maakte direct ook van de gelegenheid gebruik om enkele stands van modemerken te bezoeken.