In de Christiansborg Slotskirke in Kopenhagen hebben naasten tijdens een herdenkingsdienst afscheid genomen van prins Henrik. Zo’n zestig familieleden, vrienden en officiële vertegenwoordigers zijn naar de intieme uitvaart van de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe gekomen.

Om 10.30 uur arriveerden de eerste gasten terwijl in het hele land de kerkklokken luidden. Aan het einde van de ceremonie, die werd geleid door bisschop Svendsen, droegen Deense lijfwachten de kist met het lichaam van Henrik naar buiten. Onder toeziend oog van de koninklijke familie werd de kist in een lijkwagen gedragen.

Henrik wordt gecremeerd en niet, naar vorstelijk gebruik, bijgezet in de St Birgitte kapel van de kathedraal van Roskilde. Zijn as zal, zoals hij wenste, in twee delen worden uitgestrooid: in zee en in de privétuin van Fredensborg Slot. De uitvaart breekt daarmee met een ruim zeshonderd jaar oude traditie. Het was de bedoeling dat Henrik en echtgenote koningin Margrethe samen hun laatste rustplaats zouden krijgen in een glazen sarcofaag in Roskilde maar het Deense hof maakte vorig jaar bekend dat Henrik had besloten dat hij niet meer in Roskilde wilde worden bijgezet. Dit besloot hij uit onvrede over zijn achterstelling in het koningshuis, waar hij protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik kwam, en het niet verlenen van de titel ‘koning-gemaal’.

De afgelopen dagen kon het Deense volk de laatste eer bewijzen aan de vorige week op 83-jarige leeftijd overleden prins. De kerk van Christiansborg Slot in het centrum van Kopenhagen was opengesteld voor publiek, dat langs de gesloten kist kon lopen. Duizenden Denen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook de Franse familie van prins Henrik, waaronder zijn jongere broer Etienne de Laborde de Monpezat en zijn zus Catherine de Monpezat, kwamen naar de kerk.