Koning Felipe van Spanje is dinsdag naar een landbouwbeurs in Zaragoza geweest. De vorst woonde de opening bij van de International Fair of Agricultural Machinery (FIMA) en maakte van de gelegenheid gebruik om de laatste ontwikkelingen op landbouwgebied in zich op te nemen.

Felipe maakte onder meer een ronde langs de paviljoens met de nieuwste tractors en andere landbouwmachines. Hij kreeg daarbij gezelschap van de Spaanse minister van Landbouw Isabel Garcia Tejerina.

De FIMA is de grootste landbouwbeurs van Spanje en een van de grootste in Europa. Dit jaar zijn er 1550 standhouders uit veertig verschillende landen.