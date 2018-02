Prinses Leonore, de dochter van de Zweedse prinses Madeleine en Chris O’Neill, is dinsdag vier jaar geworden. Het Zweedse hof heeft, zoals wel vaker bij een verjaardag, nieuwe foto’s van de jarige gedeeld. Op de twee beelden poseert Leonore in een roze jurkje.

Madeleine stond dinsdag op haar Facebookpagina ook stil bij de verjaardag van haar oudste dochter. “Happy 4th Birthday to our sweet Leonore!”, schreef de prinses.

Leonore ging in augustus voor het eerst naar school. Het gezin van Madeleine en Chris woont eigenlijk in Londen, maar de twee hebben er voor gekozen om haar toch naar een kleuterschool in Stockholm te sturen. Momenteel vertoeft het gezin ook in Zweden omdat Madeleine graag ‘thuis’ wil bevallen. Ze verwacht in maart haar derde kindje.