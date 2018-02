De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag een bezoek gebracht aan Sunderland. Zij openden daar het nieuwe kunst- en cultuurcentrum in de voormalige brandweerkazerne The Fire Station. Ook bezochten zij de nieuwe brug Northern Spire.

Voor het gebouw stonden hordes mensen uit te kijken naar het bezoek van de royals. In The Fire Station kreeg het koninklijk echtpaar van de directie een tour door het gebouw en muziek- en dansoptredens van kinderen te zien. De hertog en hertogin van Cambridge praatten na ontmoetingen met verscheidene werkgroepen nog even na in de bar van het gebouw.

William en Catherine vervolgden hun uitje naar Sunderland met een bezoek aan de nieuwe brug, de Northern Spire. Daar kreeg Kate een bosje bloemen van een basisschoolleerlinge. De nieuwe brug, die nog niet af is, zorgt voor een betere verbinding tussen het centrum van Sunderland en de haven.