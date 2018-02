Koning Willem-Alexander reist op 29 maart af naar Maastricht. De A2 Maastricht is na jaren van herinrichting af en de koning opent in de Limburgse hoofdstad de Groene Loper, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Door de aanpassingen aan de A2 met onder meer een dubbellaags tunnel voor personenauto’s en vrachtverkeer rijdt tachtig procent van het verkeer voortaan onder Maastricht door in plaats van dwars door de stad. Het nieuwe gebied midden in de stad dat hierdoor is ontstaan wordt nu ontwikkeld voor wonen, werken en recreatie.

In aanwezig van Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opent Willem Alexander deze zogenoemde Groene Loper, een langgerekte bomenlaan voor voetgangers en fietsers met aan weerszijden rijstroken voor bestemmingsverkeer.

Tijdens zijn bezoek spreekt Willem-Alexander ook met vertegenwoordigers van de bestuurspartners, bouwers, maatschappelijke belangenorganisaties en omwonenden.