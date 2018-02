Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan Schuldenlab070 en het Jongerenperspectieffonds (JPF) in Den Haag.

Tijdens haar bezoek sprak Máxima met de initiatiefnemers en partners van Schuldenlab070 over het concept en de ambities. Daarna vertelden vertegenwoordigers van het JPF, een jongerenproject van Schuldenlab070, de koningin over de werking van het fonds en de toekomstplannen. Ook enkele van de 160 jongeren die deelnemen aan het JPF mochten de vorstin vertellen wat het fonds voor hen betekent.

De gemeente Den Haag en Stichting Society Impact richtten Schuldenlab070 in 2016 op als actieplatform om oplossingen te ontwikkelen voor schulden en armoede. Bijna één op de vijf huishoudens in de hofstad heeft te maken met hoge schulden of loopt het risico daarop.

Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken. Vanuit deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld.