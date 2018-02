Koningin Máxima hoopt dat veel scholen zich inschrijven voor het tv-programma Lang leve de muziek show. Máxima is erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas, medeorganisator van de tv-show. AVROTROS maakte donderdag bekend dat er in het najaar nieuwe afleveringen van komen.

“Muziek krijgt steeds meer een vaste plek op school en daarmee een vaste plek in het leven van kinderen. Dat is heel erg waardevol”, aldus Máxima. “Op basisscholen door heel Nederland ontdekken kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Steeds meer juffen en meesters krijgen de smaak te pakken en geven muziek een grotere rol in hun klas.”

In de spelshow strijden schoolklassen met elkaar door middel van muzikale spellen en een kennisquiz. De winnende klassen, uit iedere provincie één, mogen optreden in de grootste schoolband van Nederland, op het Kerst Muziekgala 2018, waar de koningin eregast is.

Klassen die mee willen doen aan het programma kunnen zich tot 12 maart inschrijven op de website van Méér Muziek in de Klas. Deze stichting zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland.