Prinses Beatrix mag laten zien dat ze groene vingers heeft: op 14 maart plant de voormalig vorstin een koningslinde in het Utrechtse Griftpark.

Initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, een netwerk van religies en levensbeschouwingen in Nederland, bood de prinses de boom aan op een symposium. Dat vond in januari plaats en had als thema ‘een zorgzame samenleving’. Beatrix kreeg de koningslinde als symbool van duurzaamheid.

De prinses zal de boom in het bijzijn van vertegenwoordigers van de verschillende religies en leerlingen van omliggende basisscholen in de grond zetten.