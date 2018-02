Koningin Elizabeth zal een persoonlijke condoleanceboodschap sturen naar de familie van de Amerikaanse evangelist Billy Graham, die woensdag op 99-jarige leeftijd overleed.

Buckingham Palace bevestigde aan Fox News dat de Britse vorstin haar sympathie gaat overbrengen aan de familie Graham. De koningin, een diep religieuze vrouw, ontmoette Graham vaak in de loop van de jaren. Haar eerste ontmoeting met de predikant werd in een aflevering van Netflix-serie The Crown, die het biografisch verhaal vertelt van koningin Elizabeth II, breed uitgemeten.

Eerwaarde Graham deed zelfs de paaszondagdienst in 1995 in de privékapel van de koninklijke familie. Robert Lacey, historisch adviseur van The Crown vertelt aan People over the Queen: “Ze was goed bevriend met eerwaarde Billy Graham en nodigde hem uit om in Windsor te prediken wanneer hij in Groot-Brittannië was, en wilde hem ontmoeten toen ze de Verenigde Staten bezocht. Hij hielp haar ook met een kerstuitzending in de jaren negentig.”

In zijn autobiografie uit 1997 merkte Graham op over de koningin: “Niemand in Groot-Brittannië is hartelijker dan koningin Elizabeth. Ik vind haar altijd zeer intelligent en goed geïnformeerd over een breed scala aan problemen.” De evangelist werd bekend om zijn tv-preken, waarmee hij miljoenen mensen over de hele wereld bereikte en hij adviseerde veel presidenten. Hij overleed in zijn huis in Montreat in de staat North Carolina.