Het Spaanse koningshuis heeft gereageerd op de dood van Antonio Fraguas de Pablo, beter bekend als Forges. De Spaanse cartoonist overleed woensdag aan alvleesklierkanker.

Op de Twitterpagina van het koninklijk huis staat te lezen: “Wij Spanjaarden zijn verweesd van wijsheid en de verdediging van democratische waarden. Hoeveel lessen Forges ons individuele en collectieve leven heeft gegeven! Wij betreuren zijn dood.”

De koninklijke tweet leverde behoorlijk wat kritiek op. “Het koninklijk huis dat spreekt over democratische waarden is alsof je Casanova hoort over de waarde van kuisheid”, luidde een reactie van een twitteraar, terwijl een ander schrijft: “Het is een schande dat zoveel lessen zijn gegeven maar dat jullie niks hebben geleerd.”

Koning Felip en koningin Letizia waren donderdag overigens bij de opening van Arcomadrid. Aan de 37e editie van deze hedendaagse kunstexpositie nemen in totaal 208 kunstgalerieën uit 29 landen deel. De tentoonstelling duurt tot en met 25 februari.