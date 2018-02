De Zweedse prinses Estelle, de oudste dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, viert vrijdag haar zesde verjaardag. Het Zweedse hof heeft traditiegetrouw nieuwe foto’s van de jarige vrijgegeven. De drie foto’s zijn in Haga Palace gemaakt door Erika Gerdemark.

Op een van de foto’s zit Estelle samen met haar broertje, prins Oscar, aan tafel achter een grote verjaardagstaart. Op de andere twee beelden poseert het Zweedse prinsesje in een lichtgrijs rokje met roze vestje.

Estelle werd op 23 februari 2012 geboren in een ziekenhuis in Solna. De officiële titel van Estelle is hertogin van Östergötland of Oost-Götaland, een gebied ten zuiden van Stockholm.