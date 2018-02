Koning Carl Gustaf van Zweden heeft zijn bezoek aan de Winterspelen in Zuid-Korea met een goed gevoel kunnen afsluiten. De Zweedse curlsters gaven hem op de laatste dag weer reden tot juichen met een gouden medaille. Ze wonnen de finale zondag met 8-3 van gastland Zuid-Korea. Het is al de derde keer in vier Olympische Spelen dat het Zweedse damesteam beslag legt op de curlingtitel.

Na afloop van de medailleceremonie ging Carl Gustaf op de foto met de dames en sprak hij met ze over hun overwinning. Daarna was er ook op het laatste onderdeel nog meer te vieren voor Zweden. Langlaufster Stina Nilsson pakte het brons op de 30 kilometer massastart.

Carl Gustaf was zonder zijn vrouw koningin Silvia naar Zuid-Korea afgereisd. Oorspronkelijk zou ze hem eigenlijk vergezellen maar de koningin zag op het laatste moment van de reis af.