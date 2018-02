De Duitse prins Carlos von Hohenzollern (39) is zondag omgekomen doordat hij van de 21e verdieping van een hotel in Frankfurt viel. Dit schrijft het Duitse dagblad BILD. Een politiewoordvoerder zegt in het artikel dat het niet om een ongeluk ging.

De Duitse prins werd in 2014 veroordeeld tot een celstraf wegens fraude. Volgens de Duitse krant was hij voorwaardelijk vrijgelaten.

Hohenzoller is een Duits vorstengeslacht. Het huidige hoofd van Hohenzoller is Georg Friedrich Ferdinand van Pruisen, nazaat van de laatste Duitse keizer.