Het is moeilijk om alle media tevreden te stellen bij het jaarlijkse fotomoment aan het begin van de koninklijke skivakantie in Oostenrijk. De televisieteams willen graag bewegende beelden: koning en zijn gezin bij een afdaling op de ski’s. Fotografen vinden dat ook wel leuk, maar klagen ondertussen wel over helmen en skibrillen. Verslaggevers zouden graag weer een praatje maken met koning en koningin, terwijl de Oranjes zelf zo snel mogelijk klaar willen zijn zodat de krokusvakantie echt kan beginnen.

Het wegen van al die belangen is een taak van de Rijksvoorlichtingsdienst, die met hulp van het toerismebureau van Lech een plek probeert te vinden waar de persontmoeting in betrekkelijke rust kan plaatsvinden, maar waar ook fraaie opnamen kunnen worden gemaakt. De afgelopen jaren werd steeds gekozen voor Oberlech, vlak bij een skilift en een korte afdaling zodat ook daadwerkelijk een stukje kon worden geskied: tv blij, fotografen tevreden.

Andere vakantiegangers hadden de plek inmiddels ook ontdekt en kwamen in steeds groteren getale, gewapend met camera’s en mobiele telefoons opdagen bij het treffen in de sneeuw. Het koningspaar liet zich die extra belangstelling aanleunen en maakte af en toe ook een praatje met de ‘fans’. Voor de beroepsfotografen was het publiek lastig om mee te werken. Mede daarom werd de roep om een andere ontmoetingsplek te vinden sterker. Daarnaast was de sjeu er ook wel af.

Adembenemend uitzicht

Het skigebied van Lech is enorm groot. Het is een van de vele aantrekkelijke aspecten van het Oostenrijkse dorp waar de Oranjes sinds 1959 vaste klant zijn. Maar er zijn niet veel plekken waar vijftig man media in alle rust hun werk kunnen doen, en ook nog fatsoenlijke opnamen kunnen maken. Een alternatief voor Oberlech was dus niet meteen gevonden. Uiteindelijk viel de keuze op de Rüfikopf, hoog boven het dorp, met een adembenemend uitzicht over de wijde omgeving.

Het leverde maandag nieuwe beelden op, maar geen skiënde prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Vanaf de Rüfikopf kan weliswaar worden geskied, maar voor meerdere afdalingen zou de fotosessie dan met minstens een uur verlengd moeten worden. Dat was geen optie. Dus moesten de media het bij de extreem lage temperaturen doen met de koninklijke familie die in verschillende opstellingen gewillig poseerde in de sneeuw en zon, en daarna met de skigondel weer vertrok om aan de vakantie te beginnen.