“Prachtige reclame voor Lech!” De hoteliers in het chique Oostenrijkse skidorp waren maandag opgetogen over de fotosessie van de Nederlandse koninklijke familie op de Rüfikopf. “Mooiere beelden zijn er eigenlijk niet, met de zon en zoveel sneeuw”, aldus de uitbaatster van een van de vele prijzige accommodaties. Dat de Oranjes een van de fraaiste plekken van het skioord hadden uitgekozen, viel duidelijk in de smaak.

De directeur van de plaatselijke VVV, Hermann Fercher, was ook tevreden. Van een afstandje had hij toegekeken hoe de bijna vijftig mediavertegenwoordigers vlot in een skigondel werden gestopt en naar boven werden ‘gevlogen’ voor de ontmoeting met het Nederlandse koninklijk gezin. Elke gepubliceerde foto en elke seconde op televisie zijn reclame voor Lech, dat deze weken van de krokusvakantie overigens over belangstelling uit Nederland niet heeft te klagen.

In feite heeft Lech een tegenovergesteld probleem. Het skidorp is tegenwoordig zo populair, dat opnieuw moet worden gekeken naar de al sinds 1991 bestaande vrijwillige beperking van de verkoop van het aantal dagkaarten. Het maximum is 14.000 per dag. “We moeten oppassen dat de kwaliteit van ons skigebied niet wordt aangetast door de groeiende belangstelling”, zei een bezorgde burgemeester Ludwig Muxel vorige week tegen de lokale krant. Het gaat daarbij vooral om het hoogseizoen, wanneer het druk kan zijn op de pistes.

Koninklijke reclame is goed, maar er moeten ook weer niet te veel mensen tegelijk het idee krijgen om in Lech de ski’s onder te binden.