Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen heeft een bezoek gebracht aan Sex og Samfunn in Oslo. Het centrum zet zich in voor goede seks-educatie en helpt met Noren met problemen op het gebied van seks en seksuele gezondheidszorg. De organisatie is te vergelijken met onze Rutgers Stichting.

Mette-Marit liet zich in een van de klinieken in Oslo informeren over de werkzaamheden van Sex og samfunn. Ze kreeg een rondleiding en was bij een discussie over belangrijke seksuele thema’s waarmee jongeren momenteel te maken krijgen. Het gaat dan vooral om het leren van grenzen stellen, pornoverslaving en omgaan met allerlei vormen van schending van privacy zoals het verspreiden van seksfilmpjes.

Sex og Samfunn werd aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht. Momenteel biedt de kliniek hulp aan zo’n 25.000 jonge Noren per jaar. Het kan dan gaan om medische hulp, zoals het testen op geslachtsziekten of hulp bij problemen rond seksuele geaardheid. Ook op het gebied van voorlichting is de kliniek actief. Op internet zijn er speciale chatsessies en discussiefora voor jongeren.