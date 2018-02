De koninklijke familie zal de jaarlijkse fotosessie aan het begin van de wintersportvakantie in Lech kort willen houden. Volgens de weersverwachting is het min 21 graden wanneer koning Willem-Alexander en zijn gezin zich maandagochtend vroeg opmaken voor de ontmoeting met de Nederlandse en internationale media. Die is gevraagd zich te melden bij de Rüfikopf skilift. Deze voert naar 2350 meter hoogte, waar het nog kouder is.

Dat betekent wel dat de fotosessie na jaren niet plaatsvindt in Oberlech, waar de afgelopen jaren de vakantiegangers zich steeds nadrukkelijker mengden tussen de fotografen om ook foto’s en filmpjes te maken van de Oranjes. Aan de aanwijzigingen van beveiligers en Rijksvoorlichtingsdienst hadden met name de Nederlandse skigasten geen boodschap. De nieuwe locatie is wat minder makkelijk toegankelijk en kan bij goed weer ook fraaie beelden opleveren.

Prinses Ariane weet dat op haar extra gelet zal worden. De jongste dochter van Willem-Alexander brak eerder deze maand bij het schaatsen haar pols. Vraag is of deze voldoende is hersteld om volop en voluit te gaan skiën.