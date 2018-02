De Britse Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle brengen op 8 maart, internationale vrouwendag, een officieel bezoek aan Birmingham. Het stel gaat daar twee projecten bezoeken die jongeren ondersteuning bieden in hun professionele carrière.

Het eerste project is het Stemettes-evenement, waar jonge vrouwen worden gestimuleerd om in de wetenschap of technologie te gaan werken. Het andere evenement is een Coach Core masterclass, een mentorprogramma van sportcoaches.

Sinds het bekendmaken van hun verloving in november hebben prins Harry en Meghan al officiële bezoeken gebracht aan Nottingham, Brixton, Cardiff en Edinburgh.