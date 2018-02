De Saudische koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed heeft enkele hooggeplaatste personen binnen het leger en de staat vervangen. Dat meldt het Saudische staatspersbureau SPA.

De 32-jarige kroonprins Mohammed bin Salman, die wordt beschouwd als de echte sterke man in het koninkrijk wordt gezien als de drijvende kracht achter de wisselingen in de bezetting van de topfuncties. Als minister van Defensie is hij ook verantwoordelijk voor de militaire inzet van Saoedi-Arabië in de burgeroorlog van buurland Jemen.

Mohammed bin Salman had de afgelopen maanden al talrijke sociale hervormingen doorgevoerd. Zo mogen vrouwen binnenkort autorijden. In november werden tientallen prinsen en andere leidende figuren gearresteerd op verdenking van corruptie. Waarnemers zagen daarin de poging van de kroonprins om zijn macht veilig te stellen.