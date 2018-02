De Servische koninklijke familie is een lid rijker. Prins Filip en zijn echtgenote Danica hebben hun eerste kind verwelkomd. Het jongetje, dat luistert naar de naam Stefan, kwam zondagochtend in Belgrado ter wereld. Dat maakte Filips vader kroonprins Aleksandar II bekend.

Stefan zag zondag om 10.30 uur het levenslicht. Moeder en kind maken het goed. Filip en Danica, die op 7 oktober trouwden, bedanken iedereen voor de vele felicitaties. Dat doen ook Aleksandar II en zijn huidige echtgenote kroonprinses Katherine. Aleksandar II kreeg Filip met zijn eerste vrouw, prinses Maria Gloria van Orléans-Bragança.

De geboorte van Stefan is bijzonder voor de Servische koninklijke familie. Het is jaren geleden dat een mannelijk lid van de familie ter wereld kwam in Belgrado. De laatste die in de Servische hoofdstad geboren werd, was prins Tomislav in 1928.