Mette-Marit viert Vrouwendag in New York

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is op Internationale Vrouwendag 8 maart in New York. Ze houdt de openingstoespraak van een evenement dat gericht is op gendergelijkheid en gelijke beloning voor mannen en vrouwen. Een dag eerder reikt de kroonprinses de prijs uit voor de vrouwelijke Noorse ondernemer van het jaar.

Noorwegen organiseert in New York een grote internationale bijeenkomst met als doel om wereldwijd meer vrouwen toegang te bieden tot financiële diensten. Nieuwe technologie kan vrouwen toegang geven tot sparen, lenen en geld verdienen. Dat bevordert hun zelfstandigheid en zekerheid en het wordt zo gemakkelijker om een eigen bedrijf op te zetten.

Volgens het Noorse platform Innovatie Noorwegen hebben twee miljard mensen op de wereld beperkte of geen toegang tot financiële diensten. Ondernemerschap en innovatie kan daar verandering in brengen. Er zijn start-ups, gevestigde bedrijven, overheden, investeerders en leiders nodig om gendergelijkheid in de wereld te realiseren, redeneren de initiatiefnemers van het Noorse platform.