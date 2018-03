Nicolae van Roemenië, de enige kleinzoon van de vorig jaar overleden laatste koning van Roemenië, hoopt dat zijn moeder en tantes in september aanwezig zullen zijn bij de kerkelijke inzegening van zijn huwelijk met Alina Binder. Dat zegt hij in een openhartig vraaggesprek met het Franse weekblad Point de Vue, dat woensdag is verschenen.

Voor de Roemeense koninklijke familie is Nicolae de Roumanie Medforth-Mills sinds september 2015 het zwarte schaap. Toen ontnam de hoogbejaarde koning Mihai zijn kleinzoon zijn prinsentitel en schrapte hem uit de theoretische lijn van troonopvolging. Een duidelijke reden werd niet gegeven, maar Nicolae zou zich niet hebben gedragen naar de normen en waarden van de koning.

De uitsluiting van de populaire prins Nicolae stuitte in Roemenië op veel onbegrip. Als het koningshuis nog enige betekenis wilde hebben in de toekomst, dan was Nicolae het geheime wapen. Kroonprinses Margaretha (68), zijn tante, heeft immers geen kinderen. Maar na het besluit werd Nicolae vriendelijk verzocht zich koest te houden en zich niet meer in Roemenië te laten zien.

Incident

Vlak voor het overlijden van de koning kwam het zelfs tot een lelijk incident toen de gewezen prins in Zwitserland afscheid wilde nemen van de koning, en hem de toegang tot diens huis werd ontzegd. Bij de Zwitserse politie werd zelfs een klacht ingediend wegens huisvredebreuk.

Nicolae en Alina, met wie hij afgelopen zomer in alle stilte voor de wet was getrouwd, woonden de uitvaart wel bij, en werden enthousiast begroet door de Roemenen die als laatste eerbetoon langs de baar defileerden. ,,Ik ben voor hen toch de kleinzoon van de koning”, aldus Nicolae, die zich met Alina in Boekarest heeft gevestigd. Contact met de rest van de familie, inclusief zijn moeder, is er niet, zo vertelde hij. Toch heeft hij de hoop niet opgegeven dat ze aanwezig zullen zijn op de bruiloft. ,,Ze worden natuurlijk uitgenodigd.”